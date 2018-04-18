Первая «умная остановка» заработала на площади Ленина

«Умная остановка» — новосибирский проект, реализованный инновационными компаниями: НПО «Автоматика», «Модульные Системы Торнадо», «СофтЛаб НСК», 2ГИС, ООО «Зекурион Сибирь», «Сенсорные технологии» и группа компаний «Титан». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Компания «Автоматика» изготовила устройство в виде моноблока, в котором предусмотрены функции «умной остановки»: большая панель движения транспорта, голосовой вызов (поиск необходимого места: аптеки, больницы и т. д.), кнопка вызова экстренных служб «112» (первое подобное решение в России ), бесплатный интернет, система видеонаблюдения. Также в остановочном павильоне располагается круглосуточная зона самообслуживания клиентов Сбербанка . Ориентировочная стоимость устройства — 600 тыс. рублей.

Остановка изготовлена по заказу департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска при финансовой поддержке Сбербанка.

Проект реализован в рамках открытого конкурса «125 идей для Новосибирска».