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Первая «умная остановка» заработала на площади Ленина
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Первая «умная остановка» заработала на площади Ленина 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Умная остановка» — новосибирский проект, реализованный инновационными компаниями: НПО «Автоматика», «Модульные Системы Торнадо», «СофтЛаб НСК», 2ГИС, ООО «Зекурион Сибирь», «Сенсорные технологии» и группа компаний «Титан». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Компания «Автоматика» изготовила устройство в виде моноблока, в котором предусмотрены функции «умной остановки»: большая панель движения транспорта, голосовой вызов (поиск необходимого места: аптеки, больницы и т. д.), кнопка вызова экстренных служб «112» (первое подобное решение в России), бесплатный интернет, система видеонаблюдения. Также в остановочном павильоне располагается круглосуточная зона самообслуживания клиентов Сбербанка. Ориентировочная стоимость устройства — 600 тыс. рублей.
Остановка изготовлена по заказу департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска при финансовой поддержке Сбербанка.
Проект реализован в рамках открытого конкурса «125 идей для Новосибирска».
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