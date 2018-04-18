Ремонтные работы у выходов из метро завершат в Москве до ЧМ‑2018

Москве к чемпионату мира по футболу обещают завершить ремонтные работы возле выходов из станций метро, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

«Таких объектов сейчас 47 (работы на выходах из метро — ред.), занимается ими служба комплекса городского хозяйства. Мы говорим, что до начала чемпионата мира по футболу эти мероприятия будут выполнены и завершены, это создаст дополнительный комфорт для москвичей», — сказал Бирюков.

По его словам, в районе Хамовников в рамках подготовки к чемпионату мира проводится большой комплекс работ.