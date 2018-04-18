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Ремонтные работы у выходов из метро завершат в Москве до ЧМ‑2018
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Ремонтные работы у выходов из метро завершат в Москве до ЧМ‑2018 

РИАМО 7 часов назад
Фото: РИАМО
В Москве к чемпионату мира по футболу обещают завершить ремонтные работы возле выходов из станций метро, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Таких объектов сейчас 47 (работы на выходах из метро — ред.), занимается ими служба комплекса городского хозяйства. Мы говорим, что до начала чемпионата мира по футболу эти мероприятия будут выполнены и завершены, это создаст дополнительный комфорт для москвичей», — сказал Бирюков.
По его словам, в районе Хамовников в рамках подготовки к чемпионату мира проводится большой комплекс работ.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов.
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