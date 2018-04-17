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Более 2,7 тыс. наклеек с просьбой уступить место расклеили в вагонах метро Москвы
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Более 2,7 тыс. наклеек с просьбой уступить место расклеили в вагонах метро Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Свыше 2,7 тысячи информационных наклеек с просьбой к пассажирам уступать место беременным женщинам разместили в Московском метрополитене, сообщил РИАМО во вторник заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
«В поездах метро разместили более 2,7 тысячи стикеров с просьбой уступить место беременным. Красно-белые стикеры с надписью: «Уступайте, пожалуйста, места будущим мамам» появились в 386 поездах метро», — сказал Ликсутов.
Он добавил, что наклейки размером 20 на 15 сантиметров разместили в вагонах над дверями и рядом с линейной схемой метро, чтобы их увидели как можно больше пассажиров.
«Поезда с такими стикерами ходят по всем линиям московского метро», — добавил Ликсутов.
Как добавил сотрудник пресс-службы департамента транспорта, размещение стикеров в подвижном составе — продолжение кампании по повышению социальной ответственности пассажиров, особенно по отношению к будущим мамам.
Ранее на стойках «Живое общение» пассажиркам раздали 1,6 тысячи значков с надписью: «Спасибо, что уступили место будущей маме».
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