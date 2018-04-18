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Примерно пятая часть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в среду
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Примерно пятая часть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в среду 

РИАМО 40 минут назад
Фото: РИАМО
В Москве в среду может выпасть до 10 миллиметров осадков, что составляет более 22% от месячной нормы, сообщила РИАМО ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк.
Норма по осадкам для апреля составляет 44 миллиметра.
«По нашим оценкам в Москве сегодня может достаться от 7 до 10 миллиметров осадков, то есть примерно пятая часть месячной нормы», — сказала Волосюк.
Она добавила, что всего в Московском регионе количество осадков может достигнуть 15 миллиметров.
По словам специалиста, начавшиеся дожди будут идти целый день.
В Москве и Подмосковье в среду ожидается облачная погода с кратковременными дождями, при этом воздух прогреется до плюс 15 градусов.
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