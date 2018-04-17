Около 10% от месячной нормы осадков выпало в ночь на вторник в Москве

Анатолий Цыганков. За ночь в Москве выпало 4 миллиметра осадков, что составляет почти 10% от месячной нормы, сообщил РИАМО во вторник ведущий специалист Гидрометцентра РФ «На станции ВДНХ выпало 4 миллиметра осадков, норма для апреля 44 миллиметра. Получается где-то 10% от месячной нормы осадков выпало», — сказал Цыганков. Он отметил, что во вторник ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер будет дуть южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем может достигать 21 градуса тепла.