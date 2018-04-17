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Около 10% от месячной нормы осадков выпало в ночь на вторник в Москве
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Около 10% от месячной нормы осадков выпало в ночь на вторник в Москве 

РИАМО 30 минут назад
Фото: РИАМО
За ночь в Москве выпало 4 миллиметра осадков, что составляет почти 10% от месячной нормы, сообщил РИАМО во вторник ведущий специалист Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.
«На станции ВДНХ выпало 4 миллиметра осадков, норма для апреля 44 миллиметра. Получается где-то 10% от месячной нормы осадков выпало», — сказал Цыганков.
Он отметил, что во вторник ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер будет дуть южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем может достигать 21 градуса тепла.
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