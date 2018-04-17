В Москве минувшей ночью прогремела первая весенняя гроза

Москве ночью прошла первая в 2018 году весенняя гроза с сильным ливнем, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Instagram.

«В Москве прогремела первая гроза и прошумел освежающий ливень», — написал Тишковец.

Дожди также придут в Москву и Московскую область во вторник, при этом воздух может прогреться до 19 градусов.

Атмосферное давление еще немного понизится и в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба, что близко к нормальному. Относительная влажность около 60%.