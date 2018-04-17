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Синоптики пообещали москвичам сильные ливни в субботу
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"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня
"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня

Синоптики пообещали москвичам сильные ливни в субботу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ливни ожидаются в Москве в субботу, по прогнозам синоптиков, в этот день на каждый квадратный метр в городе выпадет по 1,5 ведра осадков, сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ранее он сообщил, что со среды погода в столице вернется в климатическое русло, характерное для середины весны, в городе заметно похолодает и начнутся дожди.
"Суббота окажется самой дождливой — до 15 миллиметров осадков или 1,5 ведра воды на квадратный метр", — сказал Тишковец агентству во вторник.
Прогноз погоды на ria.ru >>
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