Синоптики пообещали москвичам сильные ливни в субботу

МОСКВА , 17 апр — РИА Новости . Ливни ожидаются в Москве в субботу, по прогнозам синоптиков, в этот день на каждый квадратный метр в городе выпадет по 1,5 ведра осадков, сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

Ранее он сообщил, что со среды погода в столице вернется в климатическое русло, характерное для середины весны, в городе заметно похолодает и начнутся дожди.

"Суббота окажется самой дождливой — до 15 миллиметров осадков или 1,5 ведра воды на квадратный метр", — сказал Тишковец агентству во вторник.

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