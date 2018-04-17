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Столичная подземка отчиталась о готовности к весенним дождям
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Столичная подземка отчиталась о готовности к весенним дождям 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В пресс-службе московского метро заявили о готовности подземки противостоять последствиям сильных дождей.
Сообщение пресс-службы метро приводит агентство новостей «Москва». В метрополитене отметили, что в ходе подготовки была проделана большая работа: «Московский метрополитен полностью подготовлен к водоборьбе, организованы круглосуточные штабы. В период весенних паводков и ливневых вод в этом году службами и подразделениями метрополитена были организованы мероприятия, направленные на обеспечение исправной работы устройств и оборудования, надлежащее содержание инфраструктуры».
Также в ходе подготовки к весеннему сезону проверке подверглись водоотводящие устройства и водостоки: «Была проведена проверка исправного состояния коллекторов, колодцев, водоотводящих устройств в подведомственных подразделениях и на прилегающей территории для предотвращения подтопления сооружений и коммуникаций метрополитена, очищены крыши и кровля от снега, водосточные желоба и трубы ото льда, организован отвод воды от производственных зданий и тяговых понизительных подстанций».
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