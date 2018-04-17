Столичная подземка отчиталась о готовности к весенним дождям

В пресс-службе московского метро заявили о готовности подземки противостоять последствиям сильных дождей.

Сообщение пресс-службы метро приводит агентство новостей «Москва» . В метрополитене отметили, что в ходе подготовки была проделана большая работа: «Московский метрополитен полностью подготовлен к водоборьбе, организованы круглосуточные штабы. В период весенних паводков и ливневых вод в этом году службами и подразделениями метрополитена были организованы мероприятия, направленные на обеспечение исправной работы устройств и оборудования, надлежащее содержание инфраструктуры».

Также в ходе подготовки к весеннему сезону проверке подверглись водоотводящие устройства и водостоки: «Была проведена проверка исправного состояния коллекторов, колодцев, водоотводящих устройств в подведомственных подразделениях и на прилегающей территории для предотвращения подтопления сооружений и коммуникаций метрополитена, очищены крыши и кровля от снега, водосточные желоба и трубы ото льда, организован отвод воды от производственных зданий и тяговых понизительных подстанций».