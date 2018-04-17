Почти три тысячи стикеров с просьбой уступить место беременным расклеили в поездах столичного метро

Около трех тысяч стикеров с просьбой уступить место беременным женщинам расклеили в метро Москвы . Об этом во вторник сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова

В поездах метро разместили более 2,7 тысячи стикеров с просьбой уступить место беременным.

Красно-белые

стикеры с надписью: «Уступайте, пожалуйста, места будущим мамам» появились в 386 поездах метро

— Максим Ликсутов.

Он добавил, что такие наклейки есть в поездах на всех линиях Московского метрополитена. Их разместили над дверями вагонов и рядом с линейной схемой метро.

Это не первая подобная акция столичного метро. В середине марта на стойках «Живое общение» будущим мамам начали раздавать специальные значки для беременных.