Почти три тысячи стикеров с просьбой уступить место беременным расклеили в поездах столичного метро 

Около трех тысяч стикеров с просьбой уступить место беременным женщинам расклеили в метро Москвы. Об этом во вторник сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова.
В поездах метро разместили более 2,7 тысячи стикеров с просьбой уступить место беременным.
Красно-белые
стикеры с надписью: «Уступайте, пожалуйста, места будущим мамам» появились в 386 поездах метро
— Максим Ликсутов.
Он добавил, что такие наклейки есть в поездах на всех линиях Московского метрополитена. Их разместили над дверями вагонов и рядом с линейной схемой метро.
Это не первая подобная акция столичного метро. В середине марта на стойках «Живое общение» будущим мамам начали раздавать специальные значки для беременных.