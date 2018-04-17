Около 3-х тысяч наклеек с просьбой уступать места беременным женщинам появились в метро

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Свыше 2,7 тысяч информационных наклеек с просьбой уступать места беременным женщинам расклеили в Московском метрополитене.

— В поездах метро разместили более 2,7 тысячи стикеров с просьбой уступить место беременным. Красно-белые стикеры с надписью: «Уступайте, пожалуйста, места будущим мамам» появились в 386 поездах метро, — пояснил Максим Ликсутов

Размер наклеек составляет 20 на 15 сантиметров. Они были размещены в вагонах над дверями около линейной схемы метро. Таким образом, их увидит наибольшее число пассажиров. По словам главы департамента, поезда с такими стикерами следуют по всем линиям метро.

Размещение наклеек в подвижном составе является продолжением кампании по повышению социальной ответственности пассажиров, в том числе и по отношению к будущим матерям, отмечает РИА Новости

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