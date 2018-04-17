В метро расклеили около трех тысяч стикеров с просьбой уступить место

В московском метро наклеили более 2,7 тысячи информационных стикеров с просьбой уступать место беременным женщинам, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов Они представляют из себя красно-белые наклейки размером 20 на 15 сантиметров с надписью: «Уступайте, пожалуйста, места будущим мамам». Разместили их в вагонах над дверями и рядом с линейной схемой метро в 386 поездах подземки, передает РИА Новости Отмечается, что стикеры появились в подвижном составе в рамках кампании по повышению социальной ответственности пассажиров, особенно по отношению к будущим мамам.