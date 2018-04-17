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В метро расклеили около трех тысяч стикеров с просьбой уступить место
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В метро расклеили около трех тысяч стикеров с просьбой уступить место 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
В московском метро наклеили более 2,7 тысячи информационных стикеров с просьбой уступать место беременным женщинам, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Они представляют из себя красно-белые наклейки размером 20 на 15 сантиметров с надписью: «Уступайте, пожалуйста, места будущим мамам». Разместили их в вагонах над дверями и рядом с линейной схемой метро в 386 поездах подземки, передает РИА Новости.
Отмечается, что стикеры появились в подвижном составе в рамках кампании по повышению социальной ответственности пассажиров, особенно по отношению к будущим мамам.
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