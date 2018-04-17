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Число посетителей «Зарядья» в выходные увеличилось в 2,5 раза
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Число посетителей «Зарядья» в выходные увеличилось в 2,5 раза 

Говорит Москва 33 минуты назад
«Зарядье» было торжественно открыто 9 сентября прошлого года в присутствии Владимира Путина и Сергея Собянина. Парк расположен на месте бывшей гостиницы «Россия».
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