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В метро расклеили около трех тысяч стикеров с просьбой уступить место
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В метро расклеили около трех тысяч стикеров с просьбой уступить место 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Более 2,7 тысячи информационных наклеек с просьбой к пассажирам уступать место беременным женщинам разместили в Московском метрополитене, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
"В поездах метро разместили более 2,7 тысячи стикеров с просьбой уступить место беременным. Красно-белые стикеры с надписью: «Уступайте, пожалуйста, места будущим мамам» появились в 386 поездах метро", — рассказал Ликсутов.
Наклейки размером 20 на 15 сантиметров разместили в вагонах над дверями и рядом с линейной схемой метро, чтобы их увидели как можно больше пассажиров. «Поезда с такими стикерами ходят по всем линиям московского метро», — добавил глава департамента.
Как отметили в департаменте транспорта, размещение стикеров в подвижном составе — продолжение кампании по повышению социальной ответственности пассажиров, особенно по отношению к будущим мамам.
Ранее на стойках «Живое общение» пассажиркам раздали 1,6 тысячи значков с надписью: «Спасибо, что уступили место будущей маме».
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