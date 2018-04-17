Около 12 тыс. человек ежедневно посещают парк «Зарядье»

С приходом весенних дней количество посетителей «Зарядья» увеличилось. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на директора парка Павла Трехлеба.

«С приходом теплых и солнечных дней количество желающих прийти в парк значительно увеличилось. Ежедневно «Зарядье» принимает около 12 тыс. посетителей, в зимние дни в парк приходили около 6 тыс. человек. И если зимой в выходные «Зарядье» посещали в среднем 33 тыс. гостей, то сегодня мы можем говорить уже о 80 тыс.», — сказал П. Трехлеб.

Парк «Зарядье» построен на месте бывшей гостиницы «Россия». Его открытие состоялось 9 сентября 2017 г. Пространство в нем разделено на четыре ландшафтных зоны: степь, луг, а также разновидность леса (смешанный, хвойный, прибрежный лес, березовая роща). Общая площадь парка — 10,2 га, площадь объектов — почти 84 тыс. кв. м. Среди них такие уникальные сооружения как информационный павильон «Купол», павильон «Медиацентр», павильон «Заповедное посольство», «Флорариум», научно-познавательный центр «Заповедное посольство», а также «Парящий мост». Кроме того, в парке строят павильон «Ледяная пещера», в котором планируют проводить лабораторные занятия и лекции.