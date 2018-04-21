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МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о грозе в ближайшие часы
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МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о грозе в ближайшие часы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
В столице и области в ближайшие часы ожидается гроза. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.
«По информации Росгидромета в ближайшие часы с сохранением вечером 21 апреля, местами в Москве и Московской области, начиная с северо-западных районов, ожидается гроза», — говорится в сообщении.
Ранее в столичном управления МЧС предупредили об опасных природных явлениях в Москве во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля — ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с, вечером 21 апреля — резкое понижение температуры воздуха, в ночное время возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за штормового предупреждения службы спасения приведены в полную готовность.
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