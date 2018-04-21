МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о грозе в ближайшие часы

В столице и области в ближайшие часы ожидается гроза. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.

«По информации Росгидромета в ближайшие часы с сохранением вечером 21 апреля, местами в Москве Московской области , начиная с северо-западных районов, ожидается гроза», — говорится в сообщении.

Ранее в столичном управления МЧС предупредили об опасных природных явлениях в Москве во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля — ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с, вечером 21 апреля — резкое понижение температуры воздуха, в ночное время возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.