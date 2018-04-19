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Подвижной состав Московского метрополитена обновят до 65% к концу 2020 года
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Подвижной состав Московского метрополитена обновят до 65% к концу 2020 года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Обновление подвижного состава в Московском метрополитене составит 65% парка за 10 лет, сообщил журналистам в четверг заммэра города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«В 2010-2017 годах в метрополитен поступило 1,9 тысячи новых вагонов, составляет около 40% парка. В 2018-2020 годах планируется поставка 1610 вагонов, процент обновления на конце 2020 года составит 65%», — сказал Ликсутов.
Он добавил, что контракты жизненного цикла дают не менее 20% экономии от прежних расходов на обслуживание, которое было ранее в метрополитене. Сэкономленные средства тратятся на развитие новых станций, обновление подвижного состава, закупку новых и надежных поездов.
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