Подвижной состав Московского метрополитена обновят до 65% к концу 2020 года

Обновление подвижного состава в Московском метрополитене составит 65% парка за 10 лет, сообщил журналистам в четверг заммэра города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

«В 2010-2017 годах в метрополитен поступило 1,9 тысячи новых вагонов, составляет около 40% парка. В 2018-2020 годах планируется поставка 1610 вагонов, процент обновления на конце 2020 года составит 65%», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что контракты жизненного цикла дают не менее 20% экономии от прежних расходов на обслуживание, которое было ранее в метрополитене. Сэкономленные средства тратятся на развитие новых станций, обновление подвижного состава, закупку новых и надежных поездов.