Московский метрополитен готов к предстоящим весенним дождям

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

«Московский метрополитен провел большую работу в период паводков и готов к предстоящим весенним дождям. В период весенних паводков и ливневых вод в этом году службами и подразделениями метрополитена были организованы мероприятия, направленные на обеспечение исправной работы устройств и оборудования, надлежащее содержание инфраструктуры. Так, была проведена проверка исправного состояния коллекторов, колодцев, водоотводящих устройств в подведомственных подразделениях и на прилегающей территории для предотвращения подтопления сооружений и коммуникаций метрополитена, очищены крыши и кровля от снега, водосточные желоба и трубы ото льда, организован отвод воды от производственных зданий и тяговых понизительных подстанций», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что совместно с АО «Мосводоканал» была проведена проверка водосточных систем.

«Московский метрополитен полностью подготовлен к водоборьбе, организованы круглосуточные штабы», — заключили в пресс-службе.