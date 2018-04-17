Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза

Число посетителей парка «Зарядье» в Москве увеличилось почти в 2,5 раза с приходом весны

Число посетителей столичного парка "Зарядье" с наступлением теплых солнечных дней увеличилось в два раза в будние дни и почти в 2,5 раза — в выходные. Об этом во вторник сообщил ТАСС директор парка Павел Трехлеб

"С приходом теплых солнечных дней количество желающих прийти в парк значительно увеличилось. И если зимой в выходные "Зарядье" посещало в среднем 33 тыс. гостей, то сегодня мы можем говорить уже о 80 тыс. ", — сказал он.

По его словам, с приходом весны в будние дни парк посещают, в среднем, около 12 тыс. человек в день, "что в два раза больше, чем в холодный период".