Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза

Число посетителей столичного парка "Зарядье" с наступлением теплых солнечных дней увеличилось в два раза в будние дни и почти в 2,5 раза — в выходные. Об этом во вторник сообщил ТАСС директор парка Павел Трехлеб.
"С приходом теплых солнечных дней количество желающих прийти в парк значительно увеличилось. И если зимой в выходные "Зарядье" посещало в среднем 33 тыс. гостей, то сегодня мы можем говорить уже о 80 тыс. ", — сказал он.
По его словам, с приходом весны в будние дни парк посещают, в среднем, около 12 тыс. человек в день, "что в два раза больше, чем в холодный период".
Парк "Зарядье" открылся 9 сентября 2017 года во время празднования 870-летия Москвы, свободным доступ для посетителей в него стал с 11 сентября. На территории парка представлены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, северный ландшафт, степь и луг. Там также разместились "Парящий мост", научно-познавательный центр, выставочный зал и Медиацентр. В этом году для посетителей также откроется "Ледяная пещера" и Концертный зал.