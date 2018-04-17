Почти 30 миллионов человек воспользовались МЦК в 2018 году

МОСКВА , 17 апр — РИА Новости . Московское центральное кольцо (МЦК) за первые три месяца текущего года перевезло уже порядка 29 миллионов пассажиров, что на 23% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов

"МЦК в первый квартал этого года перевезло 29 миллионов пассажиров. Это на 23% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда кольцом воспользовались 23 миллионов пассажиров", — рассказал Ликсутов РИА Новости.

По его словам, увеличение пассажиропотока «кольца» удалось достичь в результате сокращения интервалов движения «Ласточек» до пяти минут в часы пик, открытию новых пересадочных станций метро и улучшению связи МЦК с радиальными направлениями железных дорог — теперь пригородные платформы переносят ближе к кольцу, вследствие чего у пассажиров появляется все больше удобных маршрутов.

"Кроме того, 12 апреля был поставлен новый рекорд по количеству перевезенных пассажиров — в этот день на МЦК было совершено 444,5 тысяч поездок", — добавил глава департамента.