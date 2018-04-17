Более 6 тыс. сотрудников столичного метро приняли участие в общегородском субботнике 14 апреля

Более 6 тыс. сотрудников столичной подземки приняли участие в общегородском субботнике 14 апреля 2018 г. Об том сообщил журналистам первый заместитель начальника метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов

«В прошедшую субботу, 14 апреля, в Московском метрополитене был проведен субботник. В нем приняли участие более 6 тыс. человек. В рамках субботника были приведены в порядок подведомственные территории», — сказал Д. Дощатов.

Он отметил, что в этот день было промыто 700 светильников на станциях, прошла уборка на территории 330 га, а также в служебных помещениях общей площадью 9 тыс. кв. м. Следующий общегородской субботник состоится 21 апреля.