В центр Владивостока вернут двустороннее движение

В центре Владивостока вернут двустороннее движение, но только на один день — 1 мая, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на администрацию города.

Во время первомайской демонстрации центр Владивостока ждут значительные изменения.

Так, с 09:00 до 15:00 движение и парковка машин будут запрещены на следующих участках автомобильных дорог:

— по улице Светланская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Капитана Шефнера;

— по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;

— по улице Лазо: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Суханова;

— по улице Петра Великого: от пересечения с улицей Светланская до дома № 3а по улице Петра Великого;

— по улице Корабельная Набережная: от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66б по улице Светланская;

— по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Корабельная Набережная;

— по улице Баневура: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Пушкинская;

— на участке автомобильной дороги от дома № 83а по улице Светланская до дома № 16 по улице Пушкинская;

— по улице Дальзаводская: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Металлистов;

— по улице Металлистов: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Дальзаводская;

На участке улицы Алеутская от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская будет организовано двустороннее движение.

Объехать закрытые участки можно будет по улицам: Семеновская, Океанскому проспекту, Пушкинская, Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева и Суханова.