В центр Владивостока вернут двустороннее движение 

В центре Владивостока вернут двустороннее движение, но только на один день — 1 мая, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на администрацию города.
Во время первомайской демонстрации центр Владивостока ждут значительные изменения.
Так, с 09:00 до 15:00 движение и парковка машин будут запрещены на следующих участках автомобильных дорог:
— по улице Светланская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Капитана Шефнера;
— по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;
— по улице Лазо: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Суханова;
— по улице Петра Великого: от пересечения с улицей Светланская до дома № 3а по улице Петра Великого;
— по улице Корабельная Набережная: от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66б по улице Светланская;
— по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Корабельная Набережная;
— по улице Баневура: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Пушкинская;
— на участке автомобильной дороги от дома № 83а по улице Светланская до дома № 16 по улице Пушкинская;
— по улице Дальзаводская: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Металлистов;
— по улице Металлистов: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Дальзаводская;
На участке улицы Алеутская от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская будет организовано двустороннее движение.
Объехать закрытые участки можно будет по улицам: Семеновская, Океанскому проспекту, Пушкинская, Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева и Суханова.