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В центре Тамбова ограничат движение транспорта 20 апреля
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В центре Тамбова ограничат движение транспорта 20 апреля 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Акция «Марафон здоровья» пройдет у Ледового дворца спорта «Кристалл» 20 апреля, сообщила пресс-служба мэрии Тамбова.
Из-за этого с 21.00 19 апреля и до окончания мероприятия 20 апреля будет запрещена остановка автомобилей по улице Пензенской, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса.
С 7.00 и до окончания мероприятия 20 апреля нельзя будет останавливать на улицах:
Куйбышева, на участке от улицы Советской до улицы Мичуринской;по четной стороне улицы Советской, на участке от улицы Куйбышева до улицы Пензенской.
С 10.00 до окончания мероприятия 20 апреля будет запрещено движение по улицам:
Куйбышева, на участке от улицы Советской до улицы Мичуринской;Пензенской, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса.
Кроме этого, с 7.00 и до окончания мероприятия 20 апреля запретят парковаться в заездных карманах по четной стороне улицы Советской, на участке от улицы Пензенской до Куйбышева.
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