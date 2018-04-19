В центре Тамбова ограничат движение транспорта 20 апреля

Акция «Марафон здоровья» пройдет у Ледового дворца спорта «Кристалл» 20 апреля, сообщила пресс-служба мэрии Тамбова

Из-за этого с 21.00 19 апреля и до окончания мероприятия 20 апреля будет запрещена остановка автомобилей по улице Пензенской, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса.

С 7.00 и до окончания мероприятия 20 апреля нельзя будет останавливать на улицах:

Куйбышева, на участке от улицы Советской до улицы Мичуринской;по четной стороне улицы Советской, на участке от улицы Куйбышева до улицы Пензенской.

С 10.00 до окончания мероприятия 20 апреля будет запрещено движение по улицам:

Куйбышева, на участке от улицы Советской до улицы Мичуринской;Пензенской, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса.

Кроме этого, с 7.00 и до окончания мероприятия 20 апреля запретят парковаться в заездных карманах по четной стороне улицы Советской, на участке от улицы Пензенской до Куйбышева.