Назвали дату открытия двух новых станций метро

Рабочее движение поездов на станциях «Беговая» и «Новокрестовская» на Невско-Василеостровской линии метро стартует 29 апреля, заявил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин . По его словам, график работы на этом участке «крайне напряженный». «Но несмотря на все сложности, уже 29 апреля мы запустим рабочее движение поездов по линии», — цитирует Харлашкина пресс-служба Смольного. В ночь с 15 на 16 апреля по участку от станции «Приморская» до станции «Беговая» прошел мотопоезд, который проверил готовность пути к пуску первого пробного поезда. Подача напряжения на контактный рельс на этом участке ожидается 23 апреля. «После чего начнутся работы по регулировке и наладке систем обеспечения безопасности движения поездов, связи, пассажирской автоматики, систем жизнеобеспечения метрополитена», — пояснил начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин

«Новокрестовская» должна принять первых пассажиров уже 29 апреля. Ее открытие приурочили к футбольному матчу между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА на стадионе «Санкт-Петербург». Пробный поезд до станции должны были запустить 16 апреля, однако испытания перенесли на неделю. Причиной такого решения, по данным «Петербургского дневника», стали замечания, которые выявила комиссия во время проверки.

Сейчас на новых станциях продолжаются работы по монтажу инженерных сетей. Ведется пусконаладка эскалаторов и траволаторов. Начался монтаж лифтов, предназначенных для спуска и подъема маломобильных групп населения. Ведутся отделочные работы: укладка гранита уже практически закончена, стены декорируются металлокерамическими панелями, закрывается зона потолка, ведется монтаж светильников.

Также вдоль платформ как на «Новокрестовской», так и на «Беговой» устанавливаются автоматические раздвижные и эвакуационные распашные двери. Вокруг будущих вестибюлей «Новокрестовской» уже разобрали строительный городок, сейчас здесь ведутся работы по благоустройству. Кроме того, у павильона станции должна появиться парковка на 5,5 тыс. мест.

По материалам «ДП».

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