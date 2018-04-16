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Эскалатор на станции метро «Зябликово» закрыли на ремонт до начала июня
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Эскалатор на станции метро «Зябликово» закрыли на ремонт до начала июня 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Эскалатор на станции «Зябликово» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена закрыли на ремонт. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.
«Один из эскалаторов, расположенных на станции метро «Зябликово» Люблинско-Дмитровской линии, выведен из эксплуатации для проведения ремонтных работ. Во время ремонта пассажиры могут воспользоваться смежными эскалаторами», — пояснили в пресс-службе.
В метрополитене отметили, что ремонт эскалатора является обязательным требованием безопасности работы подземки. Работы планируется завершить в начале июня 2018 г.
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