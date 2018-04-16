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Реставрация «Современника» завершится к Дню города
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Реставрация здания театра «Современник» завершится к Дню города 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня сообщил журналистам, что реставрация здания театра «Современник» завершится уже в начале этой осени.
«Самое главное — чтобы к новому сезону работы были закончены. Мы уже видим, что основные работы выполнены, тем не менее, достаточно еще задач, которые необходимо решить», — отметил столичный градоначальник.
В ходе реставрации планируется восстановить историческую надпись на фасаде «Кинотеатр „Колизей“, в зоне для зрителей обновят двери и окна, в буфетах, vip-зонах и комнатах отдыха артистов заменят люстры, бра, светильники, оборудование и мебель.
Отметим, что 15 апреля театру „Современник“ исполнилось 62 года.
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