Реставрация «Современника» завершится к Дню города

Реставрация здания театра «Современник» завершится к Дню города

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня сообщил журналистам, что реставрация здания театра «Современник» завершится уже в начале этой осени.

«Самое главное — чтобы к новому сезону работы были закончены. Мы уже видим, что основные работы выполнены, тем не менее, достаточно еще задач, которые необходимо решить», — отметил столичный градоначальник.

В ходе реставрации планируется восстановить историческую надпись на фасаде «Кинотеатр „Колизей“, в зоне для зрителей обновят двери и окна, в буфетах, vip-зонах и комнатах отдыха артистов заменят люстры, бра, светильники, оборудование и мебель.

Отметим, что 15 апреля театру „Современник“ исполнилось 62 года.