Сбор заявок на участие в фотоконкурсе «Планета Москва» продлится до 22 июля

Все желающие смогут подать заявки на участие в шестом конкурсе фотографий «Планета Москва », сбор заявок продлится до 22 июля, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«Фотоконкурс — это хороший повод привлечь внимание общественности к работе департамента градостроительной политики города Москвы. Важно, чтобы в своих работах участники смогли отразить наиболее значимые, позитивные, по их мнению, изменения, произошедшие в городе за последнее время, и запечатлеть данный отрезок истории столицы в фотоработах», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин

По его словам, оценивать участников в каждой номинации будет профессиональное жюри. Подписчики страниц департамента в соцсетях выберут победителя в номинации «Народное голосование», а многочисленные посетители выставки финалистов конкурса смогут не только оценить мастерство фотографов, но и насладиться городскими пейзажами и необычными ракурсами знакомых московских улиц.

Профессиональные фотографы и любители могут направить на электронный адрес департамента dgp.mos@yandex.ru не более трех работ, фотографии должны быть сделаны после 1 августа 2017 года на территории Москвы. Победителей конкурса «Планета Москва» будут ждать интересные награды: участие в выставках на ВДНХ или в парке «Зарядье» и другие.

«В этом году предлагаются следующие номинации для фоторабот: «Архитектура», «Акцент на одном здании, интерьере, либо экстерьере, элементах фасадов и внутреннего убранства», «Пейзаж», «Отражение группы объектов, снятое как с уровня земли, так и с верхних точек», «Москва и москвичи. Комфортный город», «Акцент на людях», «Динамика мегаполиса», — перечисляется в материале.