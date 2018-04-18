У Политехнического музея появился мост

У Политехнического музея в Москве появился мост

Москве завершили бетонные работы на большом мосту новой пешеходной зоны у Политехнического музея, говорится в сообщении столичного департамента строительства.

Как уточняется в нем, мост заменил тротуар рядом с музеем со стороны Лубянского сквера. Под мостом и далее в направлении Лубянского сквера расположился амфитеатр, где планируется проводить лекции и фестивали.

Вдоль здания Политеха посадят деревья. Как указывается в сообщении, всего будет высажено 65 деревьев, 1105 кустарников и обустроено более 390 квадратных метров цветников.