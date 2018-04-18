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У Политехнического музея появился мост
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У Политехнического музея в Москве появился мост 

РИА Недвижимость 59 минут назад
Фото: РИА Новости
В Москве завершили бетонные работы на большом мосту новой пешеходной зоны у Политехнического музея, говорится в сообщении столичного департамента строительства.
Как уточняется в нем, мост заменил тротуар рядом с музеем со стороны Лубянского сквера. Под мостом и далее в направлении Лубянского сквера расположился амфитеатр, где планируется проводить лекции и фестивали.
Вдоль здания Политеха посадят деревья. Как указывается в сообщении, всего будет высажено 65 деревьев, 1105 кустарников и обустроено более 390 квадратных метров цветников.
После завершения работ в центре Москвы появится новый пешеходный маршрут от "Детского мира" до парка "Зарядье", напоминается в сообщении.
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