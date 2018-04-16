Движение в центре Москвы ограничат из‑за реконструкции Политехнического музея с 20 апреля

В связи с реконструкцией Политехнического музея для автомобилистов с 20 апреля будет ограничено движение в центре Москвы , говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.

«Ограничения коснутся участка Лубянского проезда в районе дома 3/4. Полосу автомобильного движения перекроют с 20 апреля по 20 декабря», — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, ограничение будет действовать круглосуточно.

Политехнический музей находится на реконструкции с 2013 года. Работы ранее планировалось завершить в этом году.