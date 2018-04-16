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Движение в центре Москвы ограничат из‑за реконструкции Политехнического музея с 20 апреля
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Движение в центре Москвы ограничат из‑за реконструкции Политехнического музея с 20 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В связи с реконструкцией Политехнического музея для автомобилистов с 20 апреля будет ограничено движение в центре Москвы, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.
«Ограничения коснутся участка Лубянского проезда в районе дома 3/4. Полосу автомобильного движения перекроют с 20 апреля по 20 декабря», — говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, ограничение будет действовать круглосуточно.
Политехнический музей находится на реконструкции с 2013 года. Работы ранее планировалось завершить в этом году.
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