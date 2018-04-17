Рекордные 63 тыс. куличей купили гости московского фестиваля «Пасхальный дар»

Посетители фестиваля «Пасхальный дар», который с 7 по 15 апреля проходил в Москве , купили более 63 тыс. куличей. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Москвичи и туристы установили рекорд, купив на фестивальных площадках более 63 тыс. куличей. Фестиваль «Пасхальный дар» стал рекордным и по количеству посетителей — за девять дней на его площадках побывали 4,7 млн человек», — рассказали в оргкомитете.

Там отметили, гости фестиваля также приобрели более 57 тыс. пряников и монастырской выпечки. Кроме того, посетители выпили 140 тыс. литров напитков, в том числе монастырского взвара и лимонной сыты, и приобрели почти 122 тыс. сувениров.

Впервые фестиваль «Пасхальный дар» прошел в 2014 г. В этот раз он развернулся на 38 городских площадках. Главной темой пятого «Пасхального дара» стала благотворительность. Участниками фестиваля выступили более 20 известных благотворительных фондов.