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Рекордные 63 тыс. куличей купили гости московского фестиваля «Пасхальный дар»
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Рекордные 63 тыс. куличей купили гости московского фестиваля «Пасхальный дар» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Комитет ветеринарии города Москвы
Посетители фестиваля «Пасхальный дар», который с 7 по 15 апреля проходил в Москве, купили более 63 тыс. куличей. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«Москвичи и туристы установили рекорд, купив на фестивальных площадках более 63 тыс. куличей. Фестиваль «Пасхальный дар» стал рекордным и по количеству посетителей — за девять дней на его площадках побывали 4,7 млн человек», — рассказали в оргкомитете.
Там отметили, гости фестиваля также приобрели более 57 тыс. пряников и монастырской выпечки. Кроме того, посетители выпили 140 тыс. литров напитков, в том числе монастырского взвара и лимонной сыты, и приобрели почти 122 тыс. сувениров.
Впервые фестиваль «Пасхальный дар» прошел в 2014 г. В этот раз он развернулся на 38 городских площадках. Главной темой пятого «Пасхального дара» стала благотворительность. Участниками фестиваля выступили более 20 известных благотворительных фондов.
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