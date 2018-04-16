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Пользователи портала «Активный гражданин» выбрали летнюю программу развлечений в московских парках
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Пользователи портала «Активный гражданин» выбрали летнюю программу развлечений в московских парках 

Авторадио 2 часа назад
Как сообщает портал столичного правительства, горожане проголосовали за летние развлечения, которые пройдут в этом сезоне в 19 парках Москвы. В опросах приняли участие более 200 тысяч человек. Среди фаворитов жителей столицы — музыкальные концерты, спортивные мероприятия и кинопоказы. Более тысячи человек предложили свои варианты. Напомним, в прошлом году летний сезон в столичных парках открылся 1 мая. В парках заработали более 250 кружков, секций, творческих студий, а также детские клубы с программами полного дня.
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