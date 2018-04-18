Репетиции Парада Победы в Москве пройдут 26 апреля, 3 и 6 мая 

Стали известны даты репетиций Парада Победы в Москве, первая пройдет 26 апреля. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В городе создан штаб по хозяйственному обеспечению подготовки Парада Победы. Первая репетиция парада состоится 26 апреля, вторая — 3 мая, генеральная репетиция — 6 мая», — сказал он.
Заммэра отметил, что на ул. Тверская уже нанесена желтая разметка для прохождения парадных расчетов.
«Схема разметки на ул. Тверская предоставлена Минобороны, мы уже нанесли желтую разметку», — пояснил П. Бирюков.