Перекрытие Москвы из-за репетиции парада Победы: список улиц

Как сообщает пресс-служба ЦОДД, сотрудники ГИБДД перекроют Красную площадь, Кремлевскую набережную, Боровицкую площадь, Моховую улицу, Воздвиженку, Новый Арбат, Новинский бульвар, Садовую-Кудринскую и Тверскую улицы, а также Болотную улицу, Болотную площадь и Большой Каменный мост. Ограничения будут действовать 26 апреля, 3 мая с 22:40 и 6 мая с 10:40. Движение запустят по мере прохождения колонны военной техники.

Уже завтра, 20 апреля, перекрытия будут действовать на Минском шоссе, МКАД от Минского до Рублевского шоссе, Осенней и Крылатской улицах, улице Нижние Мневники, а также на Киевском шоссе и МКАДе от Киевского до Рублевского шоссе. Затем, 21 апреля, с 03:00 до 07:00 автомобилисты не смогут проехать по 3-й Магистральной улице, Звенигородскому шоссе в сторону улицы Мневники, а также улицам Мневники и Народного ополчения.

26 апреля и 3 мая с 17:00, 6 мая с 06:00, 9 мая с 05:00 автомобилям закроют проезд по Нижним Мневникам, Звенигородскому шоссе, Красной Пресне, Баррикадной, Садовой-Кудринской улицам, Триумфальной площади и Тверской улице.

27 апреля и 4 мая с 01:00, 6 и 9 мая с 10:40 будут перекрыты Красная площадь, Кремлевская набережная, Боровицкая площадь, Моховая, Воздвиженка, Новый Арбат, Новинский бульвар, Баррикадная, Красная Пресня, Звенигородское шоссе и Нижние Мневники.

Фото: Moscow-live.ru