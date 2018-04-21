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Карта перекрытий улиц Москвы во время репетиций парада Победы
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Карта перекрытий улиц Москвы во время репетиций парада Победы 

Вести.Ru 29 минут назад
Фото: Вести.Ru
В связи с подготовкой и празднованием Дня победы в столице изменится схема движения транспорта. Автолюбителей просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты движения.
Как сообщает телеканал «Россия 24», 20 апреля с 20:00 до 01:00 21 апреля перекроют:
Участок Минского шоссе до Рублевского шоссе
Улицы Осеннюю, Крылатскую, Нижние Мневники
Вечером 23 и 26 апреля перекроют:
Участок от Триумфальной площади до Моховой улицы
Участок от Большой Никитской до Тверской, также участок улицы Охотный ряд  6 мая с 07:00 до 9 мая 06:00:
Участок от Триумфальной площади до Моховой улицы
Участок от Большой Никитской до Тверской, также участок улицы Охотный ряд  26 апреля и 3 мая с 22:40 закроют, а 6 мая с 10:40:
Красную площадь, Кремлевскую набережную, Боровицкую площадь, Моховую улицу, Воздвиженку, Новый Арбат, Новинский бульвар, Тверскую и Садовую-Кудринскую улицы
26 апреля и 3 мая с 17:00, 6 мая и 9 мая с 6:00 перекроют:
Движение перекроют и на улице Нижние Мневники, Звенигородском шоссе, Красной Пресне и Баррикадной.
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