Ещё
60 минут гордости: эксперты оценили уровень подготовки российских военных к параду Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

60 минут гордости: эксперты оценили уровень подготовки российских военных к параду Победы 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Известные российские политологи выразили восхищение от увиденного на полигоне в Московской области.
Эксперты Дмитрий Куликов и Сергей Михеев по приглашению главкома Сухопутных войск генерала-полковника Олега Салюкова посетили репетицию парада Победы в Алабино, музей Таманской дивизии и провели встречу-политинформацию с командирами парадных полков в рамках программы «Армия и общество».
«Мы посмотрели, как готовятся к параду. Это невероятный труд — несколько проходов в течение дня. То, что делают военные, как они готовятся к параду — это очень важно. Ведь потом, во время торжества на Красной площади, 60 минут чувства гордости — дорогого стоят», — сказал Дмитрий Куликов.
Согласен с ним и политолог Сергей Михеев, который назвал Вооруженные силы залогом стабильности развития России.
«Посещение Алабино и присутствие на тренировке парадных полков вселило гордость и спокойствие за нашу страну», — подчеркнул он.
Далее приглашенные специалисты обсудили с военными геополитические вызовы и роль армии в текущей международной обстановке. Курс лекций проходил в рамках большой программы «Армия и общество».
«Она невероятно полезная, потому что мы можем говорить с высокой степенью откровенности. Во время этих бесед, как правило, выясняются очень интересные и важные детали и для нас, и для военных», — рассказал Дмитрий Куликов.
Напомним, ранее подобный курс политолог провел осенью прошлого года в Михайловской военной артиллерийской академии Санкт-Петербурга.
ТК «Звезда»: последние новости
Минтранс хочет запретить перевозить детей в колясках в метро Стало известно, когда парадная техника появится в Москве Москву на всю неделю накроют проливные дожди
Комментарии  Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии175
Ракеты Трампа в Москве, протест Японии РФ и другие события дня12
Израиль планирует уничтожить российские С-300955
РФ и США могут прервать авиасообщение43
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег96
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение