60 минут гордости: эксперты оценили уровень подготовки российских военных к параду Победы 

Известные российские политологи выразили восхищение от увиденного на полигоне в Московской области.
Эксперты Дмитрий Куликов и Сергей Михеев по приглашению главкома Сухопутных войск генерала-полковника Олега Салюкова посетили репетицию парада Победы в Алабино, музей Таманской дивизии и провели встречу-политинформацию с командирами парадных полков в рамках программы «Армия и общество».
«Мы посмотрели, как готовятся к параду. Это невероятный труд — несколько проходов в течение дня. То, что делают военные, как они готовятся к параду — это очень важно. Ведь потом, во время торжества на Красной площади, 60 минут чувства гордости — дорогого стоят», — сказал Дмитрий Куликов.
Согласен с ним и политолог Сергей Михеев, который назвал Вооруженные силы залогом стабильности развития России.
«Посещение Алабино и присутствие на тренировке парадных полков вселило гордость и спокойствие за нашу страну», — подчеркнул он.
Далее приглашенные специалисты обсудили с военными геополитические вызовы и роль армии в текущей международной обстановке. Курс лекций проходил в рамках большой программы «Армия и общество».
«Она невероятно полезная, потому что мы можем говорить с высокой степенью откровенности. Во время этих бесед, как правило, выясняются очень интересные и важные детали и для нас, и для военных», — рассказал Дмитрий Куликов.
Напомним, ранее подобный курс политолог провел осенью прошлого года в Михайловской военной артиллерийской академии Санкт-Петербурга.