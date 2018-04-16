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В Харькове эвакуировали около 70 человек из метро из-за шумовой гранаты
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В Харькове эвакуировали около 70 человек из метро из-за шумовой гранаты 

РИА Новости 1 час назад
КИЕВ, 16 апр — РИА Новости. Около 70 человек эвакуировали из поезда на станции метро в Харькове из-за страйкбольной шумовой гранаты, сообщила в понедельник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Харьковской области.
"В вагоне электропоезда на станции метро «Победа» граждане обнаружили предмет конусной формы с чекой. Работники полиции эвакуировали 70 человек", — говорится в сообщении полиции в Facebook. Инцидент произошел в воскресенье вечером, движение поездов не останавливали.
По данным полиции, найденный предмет является страйкбольной шумовой гранатой.
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