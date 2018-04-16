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Из-за репетиций Парада Победы в Нижнем Новгороде ограничат движение
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Из-за репетиций Парада Победы в Нижнем Новгороде ограничат движение 

АиФ Нижний Новгород 41 минуту назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Из-за репетиций парада 9 Мая в Нижнем Новгороде ограничат движение, сообщает пресс-служба городской администрации.
Движение транспорта по площади Минина и Пожарского на участке от памятника В. П. Чкалову до улицы Варварской будет закрыто 17, 19, 21, 26 и 29 апреля с 9:30 до 14:00.
На набережной Гребного канала нельзя будет проехать на участке от дома №10 на улице Красная Слобода до дома №112а на улице Слобода Печеры 19, 21, 23, 24, 25, 26 и 30 апреля также с 9:30 до 14:00.
Сообщается, что парковка авто в это время на указанных участках будет запрещена — оставленные машины будут убирать.
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