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Площадь Минина и Пожарского перекроют в связи с репетицией парада Победы
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Площадь Минина и Пожарского перекроют в связи с репетицией парада Победы 

Vgoroden.ru 3 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Движение транспорта на площади Минина и Пожарского будет перекрыто в связи с репетицией военного парада ко Дню Победы. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
Репетиции будут проходить 17, 19, 21, 26 и 29 апреля 2018 года, с 9.30 до 14.00. В этот период движение транспорта на участке от памятника Чкалову до улицы Варварской будет ограничено. Водителям придется объезжать зону проведения мероприятия по прилегающим улицам.
19, 21, 23, 24, 25, 26 и 30 апреля движение будет ограничено на набережной Гребного канала от дома № 10 по улице Красная Слобода до дома № 112а по улице Слобода Печеры. Парковка транспорта на данных территориях в это время также будет запрещена. Оставленные в зоне проведения мероприятия машины будут перемещены на прилегающие улицы.
Напомним, на Сормовском повороте запретят стоянку с 1 мая.
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 Ещё 4 источника 
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