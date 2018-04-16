Площадь Минина и Пожарского перекроют в связи с репетицией парада Победы

Движение транспорта на площади Минина и Пожарского будет перекрыто в связи с репетицией военного парада ко Дню Победы. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Репетиции будут проходить 17, 19, 21, 26 и 29 апреля 2018 года, с 9.30 до 14.00. В этот период движение транспорта на участке от памятника Чкалову до улицы Варварской будет ограничено. Водителям придется объезжать зону проведения мероприятия по прилегающим улицам.

19, 21, 23, 24, 25, 26 и 30 апреля движение будет ограничено на набережной Гребного канала от дома № 10 по улице Красная Слобода до дома № 112а по улице Слобода Печеры. Парковка транспорта на данных территориях в это время также будет запрещена. Оставленные в зоне проведения мероприятия машины будут перемещены на прилегающие улицы.

Напомним, на Сормовском повороте запретят стоянку с 1 мая.