Движение транспорта изменится в центре Нижнего в связи с подготовкой к параду 9 мая

В связи с подготовкой к проведению военного парада 9 мая, будет временно ограничено движение транспорта по площади Минина (от памятника В. П. Чкалову до улицы Варварской) 17, 19, 21, 26 и 29 апреля, с 9.30 до 14.00. Движение транспорта будет организовано в объезд по прилегающим улицам. Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Также в объезд будет организовано движение по набережной Гребного канала на участке от дома № 10 по улице Красная Слобода до дома № 112а по улице Слобода Печеры). Ограничения будут действовать с 9.30 до 14.00 19, 21, 23, 24, 25, 26 и 30 апреля.