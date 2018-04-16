Ещё
Движение транспорта изменится в центре Нижнего в связи с подготовкой к параду 9 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение транспорта изменится в центре Нижнего в связи с подготовкой к параду 9 мая 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В связи с подготовкой к проведению военного парада 9 мая, будет временно ограничено движение транспорта по площади Минина (от памятника В. П. Чкалову до улицы Варварской) 17, 19, 21, 26 и 29 апреля, с 9.30 до 14.00. Движение транспорта будет организовано в объезд по прилегающим улицам. Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
Также в объезд будет организовано движение по набережной Гребного канала на участке от дома № 10 по улице Красная Слобода до дома № 112а по улице Слобода Печеры). Ограничения будут действовать с 9.30 до 14.00 19, 21, 23, 24, 25, 26 и 30 апреля.
Парковка в это время на вышеуказанных участках будет запрещена. Автомобили, оставленные в зоне проведения мероприятий, начиная с 2.00 до 14.00 17, 19, 21 апреля, с 23 по 26 апреля, 29 и 30 апреля, будут перемещаться Центром организации дорожного движения совместно с ГИБДД на примыкающие улицы.
Newsroom24: последние новости
Движение маршрутов общественного транспорта изменится 15 апреля в Нижнем Новгороде Резкое похолодание ждет Нижегородскую область 5 светофоров не работают в Нижнем Новгороде 13 апреля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва назвала виновника химатаки в Сирии264
Ответ США признали губительным для россиян191
Трамп предъявил России новое обвинение368
МИД предупредил россиян об угрозе34
Кремль призвал россиян не играть в прятки526
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение