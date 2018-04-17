20 торжественных фото: первая репетиция Парада Победы прошла в Нижнем Новгороде 

Сегодня центр Нижнего Новгорода перекрыли из-за репетиции торжественного парада к 9 Мая.
Военные маршировали по главной городской площади.
За ними наблюдали рабочие.
И случайные прохожие.
У кого-то из окон открывался прекрасный вид.
Маршировали не только молодые люди.
Но и прекрасные дамы в форме.
Репетировали музыкальное сопровождение парада.
Какой же праздник без музыки?
В этом году нижегородцы со всей страной будут отмечать 73-летие Великой Победы.
Мы писали, что в связи с подготовкой к проведению военного парада 9 Мая, 17, 19, 21, 26 и 29 апреля с 9:30 до 14:00 будет временно ограничено движение транспорта по площади Минина и Пожарского (на участке от памятника Чкалову до улицы Варварской).
Объезжать зону репетиции парада придется по прилегающим улицам.
Парковка транспортных средств в это время на вышеуказанных участках будет запрещена.
Оставленные в зоне проведения мероприятий автомобили, начиная с 2:00 до 14:00 17, 19, 21 апреля, с 23 по 26 апреля, 29 и 30 апреля 2018 года, будут перемещаться Центром организации дорожного движения совместно с отделом ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду на примыкающие улицы.