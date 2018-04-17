Ещё
20 торжественных фото: первая репетиция Парада Победы прошла в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

20 торжественных фото: первая репетиция Парада Победы прошла в Нижнем Новгороде 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Сегодня центр Нижнего Новгорода перекрыли из-за репетиции торжественного парада к 9 Мая.
Военные маршировали по главной городской площади.
За ними наблюдали рабочие.
И случайные прохожие.
У кого-то из окон открывался прекрасный вид.
Маршировали не только молодые люди.
Но и прекрасные дамы в форме.
Репетировали музыкальное сопровождение парада.
Какой же праздник без музыки?
В этом году нижегородцы со всей страной будут отмечать 73-летие Великой Победы.
Мы писали, что в связи с подготовкой к проведению военного парада 9 Мая, 17, 19, 21, 26 и 29 апреля с 9:30 до 14:00 будет временно ограничено движение транспорта по площади Минина и Пожарского (на участке от памятника Чкалову до улицы Варварской).
Объезжать зону репетиции парада придется по прилегающим улицам.
Парковка транспортных средств в это время на вышеуказанных участках будет запрещена.
Оставленные в зоне проведения мероприятий автомобили, начиная с 2:00 до 14:00 17, 19, 21 апреля, с 23 по 26 апреля, 29 и 30 апреля 2018 года, будут перемещаться Центром организации дорожного движения совместно с отделом ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду на примыкающие улицы.
nn.ru: последние новости
48 маршрутов автобусов и троллейбусов будут изменены в дни ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Группа ГАЗ просчитывает последствия санкций Певица Натали открыла свои страшные тайны: нерожденные дети, уколы ботокса и многое другое
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту15
Россия отказалась перевозить грузы НАТО433
Скрипалей отравили жидкостью117
Макрон назвал себя «ровней Путину»151
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа51
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение