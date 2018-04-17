20 торжественных фото: первая репетиция Парада Победы прошла в Нижнем Новгороде

Сегодня центр Нижнего Новгорода перекрыли из-за репетиции торжественного парада к 9 Мая.

Военные маршировали по главной городской площади.

За ними наблюдали рабочие.

И случайные прохожие.

У кого-то из окон открывался прекрасный вид.

Маршировали не только молодые люди.

Но и прекрасные дамы в форме.

Репетировали музыкальное сопровождение парада.

Какой же праздник без музыки?

В этом году нижегородцы со всей страной будут отмечать 73-летие Великой Победы.

Мы писали, что в связи с подготовкой к проведению военного парада 9 Мая, 17, 19, 21, 26 и 29 апреля с 9:30 до 14:00 будет временно ограничено движение транспорта по площади Минина и Пожарского (на участке от памятника Чкалову до улицы Варварской).

Объезжать зону репетиции парада придется по прилегающим улицам.

Парковка транспортных средств в это время на вышеуказанных участках будет запрещена.