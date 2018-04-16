Пассажиропоток автобусов Мострансавто на спецмаршрутах 1-15 апреля составил 620 тыс. человек

Пассажиропоток автобусов ГУП МО «Мострансавто» по специальным маршрутам в период с 1 по 15 апреля 2018 г. составил 620 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Всего за дни пасхальных праздников — Вербное воскресенье (1 апреля), Пасху (8 апреля) и Красную горку (15 апреля) — по специальным маршрутам было выполнено более 1,5 тыс. рейсов и перевезены свыше 23 тыс. пассажиров. Всего в дни православных праздников (с 1 по 15 апреля — прим. Агентства «Москва» ) маршрутами до кладбищ воспользовались 620 тыс. жителей Подмосковья », — говорится в сообщении.

Уточняется, что в дни православных праздников было задействовано более 150 дополнительных автобусов Мострансавто, 111 из которых — с бесплатным проездом для пассажиров.

В пресс-службе напомнили, что в ряде муниципалитетов Подмосковья местными администрациями было открыты 11 специальных маршрутов, по которым пассажиры смогли бесплатно добраться до наиболее крупных кладбищ.