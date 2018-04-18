Обратно в холод. Москвичам пообещали заморозки и снег

Ночь на четверг, 19 апреля, принесет в Москву похолодание: столбики термометров в столице опустятся до 5 градусов тепла, по области — до 2–7 градусов. Дожди сохранятся до второй половины дня 19 апреля. В это время температура воздуха составит 12 градусов выше нуля.

МЧС предупредило о ливнях и ветре северо-западного и северного направлений с порывами до 17 метров в секунду. Непогода придет в город уже в ближайшие часы. Москвичей призвали быть внимательными и осторожными. В Гидрометцентре России объявили желтый уровень опасности — погода потенциально опасна.

18 апреля синоптики зафиксировали нетипичное распределение температуры: ночь в Москве оказалась теплее, чем день, передает центр погоды «Фобос». Специалисты называют это обратным суточным ходом температуры. Как правило, ночью должно быть холоднее, чем днем, однако в полночь на столичной метеостанции ВДНХ показатели достигли 14,5 градуса выше нуля, а в полдень — 10,3 градуса. К 17:00 это были уже 7,2 градуса.

Причиной тому оказалось вторжение холодного воздуха, сопровождаемое дождями, которые в течение дня усилились. Они способствовали дополнительному остыванию воздушных масс.

А еще в начале недели в Москве было нетипично тепло. Понедельник, 16 апреля, побил температурный рекорд последних 70 лет: воздух на станции ВДНХ прогрелся более чем на 20 градусов. Подобный показатель в этот день зафиксировали лишь в 1920 году: температура составила 21 градус.

В пятницу дожди ненадолго прекратятся, но температура почти не изменится. Самым дождливым днем станет суббота, 21 апреля. В воскресенье похолодает, днем будет около 7–9 градусов.

А в ночь на понедельник, 23 апреля, возможны мокрый снег, заморозки и гололедица. Температурные показатели приблизятся к нулевой отметке. При этом по словам экспертов, дожди и похолодание благоприятно отразятся на обстановке в Москве: снизится опасность пожаров, а воздух очистится от накопившейся гари и вредных веществ.

Синоптики также поделились прогнозами на май. Согласно их информации, температура в европейской части России превысит климатическую норму. В последнем весеннем месяце будет намного теплее, чем в прошлом году. Однако в то же время столбики термометров могут опускаться и ниже нуля.