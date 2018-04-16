16 апреля бьет 70-летний рекорд по теплу

16 апреля 2018 года — самый теплый день за последние 70 лет, температура воздуха на станции ВДНХ прогрелась более чем на 20 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве в понедельник может побить рекорд для этого дня, установленный в 1920 году, когда воздух в городе прогрелся до 21 градуса, передает РИА Новости

"Побит ли 100-летний рекорд, пока неизвестно. Но в случае этот день станет самым теплым за последние 70 лет, так как до этого самая высокая температура 16 апреля была в 2005 году и составляла 19,5 градуса. У нас уже больше 20 градусов на станции ВДНХ", — сказала Позднякова.