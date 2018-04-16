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Температура в столице побила 70-летний рекорд
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Температура в столице побила 70-летний рекорд 

News.ru 1 час назад
В понедельник, 16 апреля, воздух в столице прогрелся до рекордных отметок: такого тёплого дня в середине апреля не было с 1920 года, передаёт РИА Новости.
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