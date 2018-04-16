Эскалатор на станции «Тверская» закрыли на ремонт

На станции метро «Тверская» закрыли на ремонт один из эскалаторов

На станции «Тверская» Замоскворецкой линии метро закрыли на ремонт один из эскалаторов. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».

«На станции «Тверская» Замоскворецкой линии начался ремонт одного из трех эскалаторов. Смежные эскалаторы работают в штатном режиме. Для безопасности на время ремонта вдоль эскалатора установлены специальные ограждения, исключающие попадание посторонних предметов в работающее эскалаторное полотно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе работ ремонтники заменят главный вал эскалатора, который отвечает за передачу движения тяговым звездочкам лестничного полотна, а значит, отвечает и за перемещение полотна.