Ещё
Движение ограничат на участках трех улиц на востоке Москвы в апреле-июне из-за реконструкции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение ограничат на участках трех улиц на востоке Москвы в апреле-июне из-за реконструкции 

Агентство «Москва» 19 минут назад
Движение транспорта ограничат на участках трех улиц на востоке Москвы в апреле-июне 2018 г. из-за реконструкции инженерных сетей, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.
«Движение ограничат с 21 апреля по 20 мая на участке 6-ого проспекта Новогиреева от д. 30А, корп. 2 до д. 73 из-за реконструкции инженерных сетей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по той же причине движение ограничат с 5 по 30 июня на участке 6-ого проспекта Новогиреева в районе д. 32, корп. 1 и на участке Федеративного проспекта в районе д. 30.
Агентство «Москва»: последние новости
Соревнования по скоростному сбору мусора пройдут в Москве 29 апреля Питомцев Московского зоопарка начнут переводить в летние вольеры с апреля С.Собянин обратился к В.Путину с просьбой о создании в Москве научно-производственного кластера
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки317
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии130
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Трамп предъявил России новое обвинение82
Центробанк поменял планы84
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение