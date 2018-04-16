Движение ограничат на участках трех улиц на востоке Москвы в апреле-июне из-за реконструкции

Движение транспорта ограничат на участках трех улиц на востоке Москвы в апреле-июне 2018 г. из-за реконструкции инженерных сетей, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

«Движение ограничат с 21 апреля по 20 мая на участке 6-ого проспекта Новогиреева от д. 30А, корп. 2 до д. 73 из-за реконструкции инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по той же причине движение ограничат с 5 по 30 июня на участке 6-ого проспекта Новогиреева в районе д. 32, корп. 1 и на участке Федеративного проспекта в районе д. 30.