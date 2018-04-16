Разворотную эстакаду на Большой Академической начнут строить до конца 2018 года

Разворотную эстакаду длиной 400 метров начнут строить на участке от Большой Академической улицы до Дмитровского шоссе в конце текущего года. Как пояснил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв , дорога позволит выехать с Северо-Западной хорды на Северо-Восточную. Будет построено 350 метров съезда с улицы Большая Академическая на Северо-Восточную хорду, а также организован боковой проезд вдоль Октябрьской железной дороги и обустроено 850 метров участка Северо-Восточной хорды по шесть-восемь полос движения. (ео)