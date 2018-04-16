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Сотни километров дорог построят в Москве в рамках программы реновации
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Сотни километров дорог построят в Москве в рамках программы реновации 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В рамках программы реновации жилфонда в столице планируется построить сотни километров новых дорог, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
«При проектировании новых кварталов в рамках программы реновации мы уделяем большое внимание вопросам транспортного обеспечения этих территорий. Предполагается строительство нескольких сотен километров дорог и внутриквартальных проездов», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Он добавил, что новая дорожная сеть должна существенно улучшить транспортную ситуацию в городе.
«Это будут хоть и не большие, а локальные трассы, но очень важны для создания районных связей», — пояснил заместитель мэра.
Программа реновации столичного жилья утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. В настоящее время в программу включен 5171 дом. В течение 2018 года департамент градостроительной политики планирует ввести в эксплуатацию 30 новых зданий для переселения жителей столицы.
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