Сотни километров дорог построят в Москве в рамках программы реновации

В рамках программы реновации жилфонда в столице планируется построить сотни километров новых дорог, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

«При проектировании новых кварталов в рамках программы реновации мы уделяем большое внимание вопросам транспортного обеспечения этих территорий. Предполагается строительство нескольких сотен километров дорог и внутриквартальных проездов», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Он добавил, что новая дорожная сеть должна существенно улучшить транспортную ситуацию в городе.

«Это будут хоть и не большие, а локальные трассы, но очень важны для создания районных связей», — пояснил заместитель мэра.