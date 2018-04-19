Система мониторинга парковочных мест для инвалидов появится в кварталах реновации в Москве

В технические требования на проектирование домов по программе реновации жилфонда Москвы включен мониторинг парковочных мест для инвалидов, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на первого заместителя главы ведомства Олега Рындина. «В технические требования на проектирование домов по программе реновации включена система мониторинга парковочных мест, которая позволит отслеживать соблюдение прав инвалидов на парковку», — приводятся в сообщении его слова. В свою очередь руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин уточнил, что информация о тех, кто противоправно занимает такие места парковки, будет автоматически передаваться в городские информационные системы.