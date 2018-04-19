Единый стандарт на основе техтребований на проектирование домов по программе реновации создадут в Москве

На основе технических требований на проектирование домов по программе реновации жилфонда в Москве будет создан единый стандарт, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на первого заместителя главы ведомства Олега Рындина.

«На основе опыта проектирования и строительства домов по разработанным техническим требованиям и учитывая отзывы граждан, которые будут переселяться в эти дома, мы сформируем московский стандарт реновации, который станет одним из главных документов», — приводятся в сообщении слова О. Рындина.