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Единый стандарт на основе техтребований на проектирование домов по программе реновации создадут в Москве
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Единый стандарт на основе техтребований на проектирование домов по программе реновации создадут в Москве 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
На основе технических требований на проектирование домов по программе реновации жилфонда в Москве будет создан единый стандарт, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на первого заместителя главы ведомства Олега Рындина.
«На основе опыта проектирования и строительства домов по разработанным техническим требованиям и учитывая отзывы граждан, которые будут переселяться в эти дома, мы сформируем московский стандарт реновации, который станет одним из главных документов», — приводятся в сообщении слова О. Рындина.
Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что современное проектирование и строительство жилых домов по программе реновации должны позволять их «технологическую перезагрузку». «Построенный сегодня дом, через определенное время не должен быть снесен. Реновация в будущем должна проходить за счет изменения технологического содержания», — подчеркнул он. В пресс-службе напомнили, что на данный момент мэр Москвы Сергей Собянин утвердил 242 площадки для строительства «стартовых» домов. Их градостроительный потенциал оценивается в 3,6 млн кв. м. Этот перечень не является окончательным. На утвержденных площадках планируется построить 533 дома на 41 тыс. 865 квартир. Это позволит переселить 120 тыс. человек. График переселения должен быть сформирован до конца 2019 г.
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