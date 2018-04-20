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Пока вся Россия ищет кухни, нижегородцы — секс
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Пока вся Россия ищет кухни, нижегородцы — секс 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
На первом месте в поисковике у всей России — девушки. На втором — волосы. Затем интересы нижегородцев и россиян расходятся: у нас ищут детей, а по всей стране — цветы, потом нижегородцы интересуются женщинами, а россияне ногтями. На 6 месте по популярности у нижегородцев запрос «секс», а у россиян — кухни. На 7 месте в Нижнем — кухни, в России — женщины. У россиян секс на картинках только на 8 месте, у нижегородцев здесь платья. На 9 месте рейтинга у всех дома. На 10 месте — у нижегородцев торты, у россиян — платья.
— За месяц сервис Яндекс. Картинки отвечает более чем на миллиард запросов из России. Люди ищут самые разные вещи: фотографии животных, фотографии татуировок с этими животными, обои для рабочего стола с этими татуировками, — рассказали аналитики. — Самый популярный тип изображений на Яндекс. Картинках — фотографии, а самый популярный объект, который хотят увидеть на фото, — девушки. Например: «Фото крутых девушек 15 лет на аву» или «Фото девушки бегущей босиком по лужам весной». На втором месте после девушек — разнообразные стрижки и причёски. В Нижнем Новгороде по сравнению с другими городами особенно много ищут фотографии тортов.
Аналитики выяснили о каких тату мечтают в России. Судя по запросам, самые популярные татуировки в России — это надписи, волки и розы. Жители Нижнего Новгорода чаще остальных россиян набивают тату с медведями.
Самый любимый художник в Нижнем Новгороде, как и в большей части России, — Винсент ван Гог, его имя чаще всего встречается в запросах со словом «картина». В пятёрке популярных также: Айвазовский, Васнецов, Шишкин и Левитан.
Многие пользователи приходят на Яндекс. Картинки за обоями для рабочего стола — в таких случаях чаще всего ищут просто пейзаж, не важно какой. За ним следуют горы и птицы, животные вообще и медведи в частности. Ещё один популярный мотив, особенно в Нижнем Новгороде — замки.
Запросы с упоминанием определённого стиля чаще всего касаются интерьера или одежды. Самые популярные — лофт, прованс и современный. В Нижнем Новгороде по сравнению с другими городами России особенно распространены греческий и готический стили, а также стиль кантри.
Карты в виде картинок чаще всего ищут для учёбы, для того, чтобы спланировать отдых или лучше представить, о чём говорили в новостях. Самые востребованные — карты России и мира. В Нижнем Новгороде по сравнению с другими городами больше ищут карты Сирии.
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